Sandy: Uma nova mulher

“Esse CD é meu. Me sinto dona dele

e dessa liberdade”

Foto: Divulgação

Assim que encerrou a dupla com o irmão, Junior, em 2007, Sandy tirou dois anos de férias. Dona de uma autonomia de dar inveja a muitos artistas, ela ressurge em seu novo trabalho, “Manuscrito”, e revela um lado muito mais maduro, diferente daquela garota que cantava Maria Chiquinha e levava a criançada à loucura. “Esse CD é meu. Me sinto dona dele e dessa liberdade”, revela a cantora, que fez um álbum sem a influência de ninguém. Agora, pretende mostrar quem é a verdadeira Sandy. “Pode parecer egoísta, mas é válido, depois de 20 anos de carreira, fazer um disco para mim. Acho que mereço”, diz ela.

Aquela garotinha que cantava ao lado do irmão ficou para trás e já dá para perceber isso pelo visual. Dizem que quem quer mudar começa pela cabeça e, no dia em que completou 27 anos, em 28 de janeiro, Sandy apareceu com as madeixas curtas e mais escuras. “Sempre gostei de mudanças, fazia dez anos que eu queria mudar o cabelo e, em duas semanas, já estava acostumada”, diz ela, que ganhou um ar de mulher decidida e, finalmente, deixou de lado a imagem de menina. Manuscrito deixa o passado para trás e mostra um pouco mais dos seus sentimentos. Parabéns!

O RETORNO

“Não quero fugir daquilo que é o maior prazer da minha vida, que é cantar, tocar, subir ao palco, estar com meu público… De certa forma, eu me sinto nua com essas músicas. Mas não sei se o público vai perceber o quão revelador esse disco é. As pessoas não sabem até que ponto eu estou falando de mim ou de uma personagem que criei, e acredito que não vão saber nunca…”

EXPECTATIVAS

“No momento, estou lidando muito bem com a falta de sucesso. Se meu disco for pessimamente aceito, não sei como reagirei a isso na prática, mas na teoria eu lido muito bem. Também não sei qual o público que atingirei. Quero o público que me quiser, estou disposta a ser do tamanho que as pessoas quiserem que eu seja. Estou aberta.”

QUARTINHO ESCURO

“Às vezes, pago o preço por ser reservada, mas isso não significa que eu não tenha problemas. Não vou forçar uma atitude que não é minha para mudar a visão que as pessoas têm de mim. A gente mente para se proteger, mentiras que não façam mal, claro! Acho que tem a máscara que precisamos usar para sair de casa. Não podemos estar cem por cento despidos. Todo mundo tem um quartinho escuro dentro de si.”

MARIDO

“Lucas (Lima, marido da cantora) tem elementos para traduzir em música aquilo que quer. Trabalhar com ele foi excelente, eu o considero um ótimo músico e produtor e queria uma pessoa em quem confiasse para esse meu trabalho. Desejava gravar um álbum o mais próximo possível de mim. E Lucas me ajudou muito nesse processo, foi um grande parceiro. Foi justo entregar a produção do disco a pessoas que amo e que admiro profissionalmente (Lucas e o irmão, Junior). Isso é precioso!”

HIATO NA CARREIRA

“Eu passei dois anos sem trabalhar, aproveitei para cuidar da minha vida pessoal, casei, descansei bastante, dormi tarde, acordei tarde. Aprendi a administrar um lar, a ser dona de casa mesmo… Gosto de cuidar da minha casa, curto bastante essa vida mais cotidiana. Curto dar atenção para a minha vida pessoal e adoro estar casada.”

MATERNIDADE

“Tenho um sonho infantil de ser mãe. Se ocorrer como planejado, apesar de que, às vezes, nem tudo sai como planejamos, vai demorar ainda alguns anos. Neste momento, eu só quero trabalhar.”

O LADO ATRIZ

“Neste ano, não! Tenho outros planos com meu disco, mas se surgir em algum momento um convite que me agrade, eu aceito, sim. Eu gosto de atuar. É um lado meu que está apenas escondido.”

JUNIOR E SANDY

“Eu tive uma história muito gostosa com o Junior. Eu já pensei que posso me sentir sozinha agora. Tive um projeto paralelo na época da dupla e senti falta da figura dele ao meu lado. Sempre vou sentir falta do Junior, ele é o meu parceiro eterno. Mas será bom para mim também. Agora, depois de já fazer tanta coisa sozinha, acho que pode ser um pouco mais fácil.”

TWITTER

“É uma ferramenta muito eficiente de comunicação com o público. Acompanho o que eles pensam acho que sentiam falta dessa relação. Meus fãs são o máximo! Lá, eu coloco o que eu quero e o que sinto vontade. Sem contar que me dá a chance de desmentir mentiras que alguém possa falar por aí!”