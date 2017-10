A apresentação de Sandy, 34 anos, com Maestro João Carlos Martins, em homenagem aos 90 anos de Tom Jobim, no último domingo (08), teve um convidado especial. O filho da cantora, Theo, 3 anos, assistiu ao show, realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo, acompanhado do pai Lucas Lima e dos avós Xororó e Noely.

O menino não costuma aparecer em público, mas estava bem sorridente e à vontade vendo a mamãe cantar. Veja as fotos: