Sandy: “Sou uma pessoa que tem pegada melancólica”

“Sou supercontroladora e mandona, Sei que é um defeito. Faço terapia há 11 anos e meio”

Foto: Renata Telles

Prestes a completar 30 anos no próximo dia 28, Sandy diz que ainda não se acostumou com a nova idade, mas se sente melhor do que há dez anos. ”Agora sou uma mulher pronta para qualquer coisa”, garante ela, casada há quatro anos com o músico Lucas Lima, 30. Ela recebeu CONTIGO! para um bate-papo no qual falou sobre casamento, maternidade, sexo e carreira. A cantora revelou que em 11 anos de terapia ainda luta para deixar de ser perfeccionista e confessou ter um lado mais sombrio: ”Sou uma pessoa que tem pegada melancólica, não a maior parte do tempo,mas especialmente quando estou sozinha”, disse Sandy.

