Salve Jorge: Théo é atropelado ao tentar salvar a vida de Junior

Théo reencontra Junior

Foto: TV Globo/Divulgação

Desesperado atrás de Junior, Théo não consegue dormir e muito menos trabalhar. Sempre em contato com Lucimar para saber se alguém encontrou o menino, o capitão pede uma licença ao coronel Nunes (Oscar Magrini), a fim de fazer uma busca particular.

Quem se oferece para ajudá-lo é Érica, e assim os dois vasculham os arredores do quartel. Em determinado momento, ficam sabendo que funcionários de um abrigo para menores recolheram das ruas uma criança com as mesmas características de Junior. Porém, ao chegarem lá, descobrem que o menino fugiu com garotos mais velhos.

Na verdade, Junior é levado pelos tais adolescentes para praticar um assalto. Eles pedem que o pequeno pule a janela de um posto e abra a porta para poderem entrar. O filho de Morena faz o que os bandidinhos querem, mas fica horrorizado ao constatar que eles roubam o dinheiro do caixa, e foge dali.

Enquanto isso, Théo continua seguindo pistas e é avisado sobre um garotinho igual a Junior que foi visto com os meninos responsáveis pelo tal assalto. Persistentes, ele e Érica seguem procurando e, de repente, veem Junior do outro lado da rua. O militar chama pelo “filho“, que, ao avistá-lo, corre para abraçá-lo e nem percebe um ônibus se aproximando. Sem pensar duas vezes, Théo pula na frente do veículo, salva Junior, mas é atropelado. Ele vai parar no hospital, enquanto a veterinária leva o garoto para a casa dela. Mais tarde, o capitão descobre que Junior, cheio de saudade, havia fugido de casa para lhe entregar um desenho.