Salve Jorge: Lívia é levada para a delegacia com bebê traficado

Lívia é encontrada com bebê sequestrado e é levada para a delegacia

Lívia (Claudia Raia) pega outro bebê para traficar. Só que, no caminho para o hotel, resolve ir à farmácia. Ela deixa a criança no carro, com a porta aberta, e vai às compras. Na volta, porém, tem uma surpresa: Nunes (Oscar Magrini), que de passagem ouviu um choro, está tirando o bebê do carro.

Apesar do susto, a vilã se recompõe rapidamente e finge indignação, acusando-o de estar botando a criança em seu automóvel. A confusão é geral e os dois acabam na delegacia. Lá, a criança é levada para o Conselho Tutelar e Lívia garante que foi vítima de alguém que deixou o menino em sua casa.