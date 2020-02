Salve Jorge: Élcio se une a Lívia na rede de tráfico

Élcio (Murilo Rosa)

Foto: TV Globo/Divulgação

Querendo derrubar Théo (Rodrigo Lombardi) a qualquer preço, Élcio (Murilo Rosa) acaba recebendo de Lívia (Cláudia Raia) um patrocínio para concorrer em provas de hipismo como civil. Quem apresenta os dois é Rachel (Ana Beatriz Nogueira). A herdeira dos Flores Galvão diz a Lívia o quanto Élcio detesta Théo, e isso instiga muito a chefona do tráfico.

O capitão do mal ainda ganha da pistoleira um lindo cavalo de raça. Os dois acabam até se encontrando para almoçar escondidos de Rachel, o que deixa a namorada do rapaz enciumada. Está previsto que Élcio vai ajudar Lívia no tráfico internacional de pessoas.