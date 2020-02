Salve Jorge: Bianca rejeita o filho de Zyah

O clima de romance entre Bianca e Zyah é abalado pela chegada do filho do turco

Foto: TV Globo/Divulgação

Começa a esfriar o clima de lua de mel na Capadócia entre Bianca (Cleo Pires) e Zyah (Domingos Montagner). Tudo porque o guia resolve que está na hora de a amada treinar para ser mãe de Ekran (Frederico Volkmann).

Ele leva o filho para viver com o casal, deixando a brasileira em choque. A experiência é um desastre. Zyah vai trabalhar e Ekran pede para brincar com a madrasta. Bianca, entediada, diz para ele se distrair sozinho porque quer acabar de ler um livro.

No dia seguinte, o menino acorda e cobra o desjejum. A empresária o manda comer biscoito, porque não sabe cozinhar. Chateado com o desprezo de Bianca, Ekran diz a Demir (Tiago Abravanel) que quer voltar a morar com os tios.