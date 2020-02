Salve Jorge: Berna, finalmente, denuncia Wanda

Berna (Zezé Polessa), entrega a vilã Wanda. Foto: TV Globo/Divulgação

Os dias de Wanda (Totia Meirelles) estão contados! Como se não bastasse estar sendo caçada pela polícia, a bandida pressiona tanto Berna (Zezé Polessa) por causa de dinheiro que a turca leva todas as suas joias para ela, alegando não ter mais grana. Na hora de tirar as peças da bolsa, Berna deixa cair um revólver, que levou pensando em matar a chantagista.

A vilã, porém, é mais rápida! Ela pega a arma do chão, aponta para a turca, questiona se ela pretendia eliminá-la e afirma: seria melhor se Mustafa (Antonio Calloni) ficasse viúvo. As duas saem no tapa e ouve-se um disparo. Um segurança aparece e Berna vai embora. Sem rumo, ela liga para Helô (Giovanna Antonelli), confessa que mentiu sobre Wanda e conta tudo sobre a vigarista.