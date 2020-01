Saiba quem foi Fernanda Fé, cantora gospel que morreu após lipoaspiração

Cantora gospel e pastora, candidata a deputada federal nas eleições do ano passado, mãe de três adolescentes (de 11, 13 e 15 anos) e mulher do ex-jogador de futebol Ceará, Fernada Daibert Escobar de Albuquerque morreu na madrugada do dia 20 de setembro após complicações causadas por uma lipoaspiração feita em Belo Horizonte. Ela morava com a família em Nova Lima, na região metropolitana da capital mineira, e o local escolhido para seu enterro foi Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Fernanda tinha 41 anos e usava o nome profissional de Fernanda Fé. Tinha algumas músicas lançadas, com clipes no YouTube, e fazia sucesso entre o público gospel jovem. Era criticada por setores mais conservadores do movimento por passar mensagens religiosas por meio de funk. Confira uma de suas músicas.

Mas ela fazia seu trabalho com muita consciência e convicção, e se defendeu em sua página no Facebook:

“Sou muita criticada por causa do estilo, o funk, e as críticas mais pesadas são dos cristãos. Vão as minhas páginas e falam muitas coisas tristes (…) as minhas músicas não são para você… são para as crianças, jovens e adolescentes, adultos que não conhecem a palavra de Deus, que são carentes, bombardeadas por músicas com palavrões e incentivo ao sexo… o objetivo das minhas músicas, do meu trabalho, é oferecer um primeiro contato com a palavra de Deus… o funk é uma estratégia.”

Quatro dias na UTI

Devido às complicações da lipoaspiração a que se submeteu, Fernanda passou quatro dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), depois de ter passado por três hospitais. Segundo um amigo da família, a causa da morte foi uma embolia pulmonar, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Pelo Instagram, o viúvo Marcos Albuquerque, conhecido no futebol como Ceará (ele jogou pelo time francês Paris Saint-Germain e pelos brasileiros Cruzeiro, de Minas Gerais, e Internacional, do Rio Grande do Sul), agradeceu pelo apoio que tem recebido neste momento tão difícil para a família:

Fernanda e Ceará se conheceram em 2002, se casaram em 2003 e tiveram três filhos: Dan, Levi e Pietra.