Saiba quem é a personalidade real mais influente de 2018

Os membros da Família Real sempre têm seus lugares guardados em diferentes premiações. Meghan Markle, por exemplo, foi eleita a mulher mais bem vestida de 2018. E, agora, a vez foi de Kate Middleton, que ganhou o posto de membro da realeza mais influente no mundo.

De acordo com o relatório anual de varejo do eBay, a Duquesa de Cambridge lidera o ranking entre os familiares, seguida de Meghan, no segundo lugar e Charlotte, de 3 anos, no terceiro.

Leia mais: Inspire-se no vestido de noiva curto da esposa de William Bonner

A fim de observar a influencia das duas duquesas, o eBay analisou os chamados “efeito Kate” e “efeito Meghan” no mundo da moda. Com os resultados, foi observado que as buscas por casacos sob medida e outras peças procuradas por grávidas aumentaram muito quando a duquesa anunciou a chegada de seu terceiro filho, Louis, por exemplo.

O look usado por Kate ao sair da maternidade, em abril, aumentou as pesquisas pela estilista Jenny Packham, influenciando, também, os resultados do “efeito Kate”.

Leia mais: Cuidado! Dia 18 de setembro será complicado para todos os signos

Ainda que Markle seja muito conhecida por seu estilo e seus modelos, o “efeito Meghan”, de acordo com a pesquisa, surgiu apenas quando ela se casou com príncipe Harry e se tornou a Duquesa de Sussex oficialmente. As maiores procuras, que influenciaram o resultado, foram de peças usadas em aparições públicas e as peças em versões “fast-fashion” de seus looks.

“Embora Meghan fosse claramente o foco das páginas de moda este ano, o estilo distinto de Kate tem sido um sucesso entre os compradores desde seu casamento, em 2011”, disse Rob Hattrell, vice-presidente do eBay, ao Evening Standard.

Veja mais: Veja fotos do casamento de William Bonner