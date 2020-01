Saiba como será a 1ª etapa da vingança de Dalila em ‘Órfãos da Terra’

Já sabemos que Dalila (Alice Wegmann) quer fazer o casal Jamil (Renato Góes) e Laila (Julia Dalavia) comer o pão sírio que o diabo amassou, mas na próxima semana de ‘Órfãos da Terra‘ descobriremos qual é a primeira parte do plano da vilã.

Para começar, ela se alia a Paul Abbás (Carmo Dalla Vecchia) para começar os trabalhos. Ao saber que Miguel (Paulo Betti) tem problema com jogos de azar, a ricaça árabe pede para Paul conquistar Camila (Anaju Dorigon) e oferecer à moça um trabalho como gerente… de um cassino.

Tudo isso para conseguir destroçar Miguel? Aparentemente sim, Dalila não parece estar para brincadeira. Para saber mais sobre os próximos capítulos, que tal conferir o nosso resumão da semana?

Segunda-feira, 13 de maio – Dalilia começa seu plano maligno

O plano de Dalila para prejudicar a família de Laila é simples: ela usará o vício em jogo de Miguel. Rania (Eliane Giardini) conta para a família sobre o vício do marido. Chega o dia do casamento de Almeidinha (Danton Mello) e Zuleika (Emanuelle Araújo), rola uma treta no altar mas logo eles se casam. Aline (Simone Gutierrez) sente contrações, e depois de ser levada ao hospital recebe a notícia de Letícia (Paula Burlamaqui) sobre a morte do bebê. Três anos se passam, e Dalila promete começar seu plano de vingança.

Terça-feira, 14 de maio – Paul prepara vinda ao Brasil

Dalila pede para Paul Abbás viajar ao Brasil. Bruno (Rodrigo Simas) retorna da Europa e avisa a Laila que ainda a ama.

O plano de Dalila com Paul envolve o rapaz se aproximar de Camila. Elias (Marco Ricca) está apaixonado por Helena (Carol Castro). Missade (Ana Cecília Costa) pede demissão. Paul vem ao Brasil.

Quarta-feira, 15 de maio – Paul e Camila se aproximam

Paul aparece no Brasil e já conhece Camila. Martin (Blaise Musipere) é encontrado por sua mãe, mas o rapaz foge. Ali (Mouhamed Harfouch) comunica seu noivado, e Latifa (Luana Martau) tira o véu pela primeira vez. Laila e Bruno conseguem encontrar Martin. Paul e Camila dormem juntinhos, fazendo o plano de Dalila dar certo.

Quinta-feira, 16 de maio – Paul faz proposta para Camila

Jamil fica irritado com Laila e Bruno estarem tão próximos. Martin é acolhido no Centro de Refugiados. Após o ataque desnecessário de ciúme, Jamil pede desculpas para sua esposinha.

Paul garante que conseguirá manipular Camila. Martin reaproxima-se da mãe. Miguel chama Camila para almoçar, e Paul fica de olho de longe. Após a conversa, Paul oferece a Camila a chance de gerenciar um cassino de luxo.

Sexta-feira, 17 de maio – Elias e Helena se beijam

Camila fica um pouco com pé atrás de aceitar a proposta do Paul. Missade dá uma bronca em Laila por ela estar tão próxima de Bruno. Dalila ordena que Paul peça Camila em casamento. Missade discute com Elias sobre o que ele sente por Helena. Camila acredita que Paul está apaixonado por ela. Elias e Helena se beijam. Paul pede Camila em casamento para Miguel e Rania, e se a gente fosse o pai da moça já estaríamos assim:

Sábado, 18 de maio – Dalila dá mais um passo em seu plano

Rania desconfia de Paul, mas Miguel aceita o homem de boa. Elias e Helena dormem juntos. Camila aceita a proposta de gerenciar o cassino, mas Paul pede sigilo sobre isso. Dalila arruma suas coisas para vir ao Brasil.

Rania e Camila brigam porque a mãe não confia em Paul. Laila flagra seu pai com Helena. Dalila pretende mudar de nome no Brasil e usar um nome falso, com o intuito de se aproximar de Jamil e Laila. Camila conta a Miguel que trabalhará numa casa de jogos.