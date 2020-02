Sabrina Sato quer ajudar Zina a deixar as drogas

Famoso pelo bordão “Ronaldo, brilha muito no Corinthians”, Zina foi detido com um grama de cocaína

Foto: AgNews

No último domingo, 1º de novembro, a turma do Pânico na TV, da RedeTV!, deu total apoio ao mais novo integrante do programa, Marcos da Silva Heredia, o popular Zina. Ele, que ficou famoso no Brasil graças ao bordão “Ronaldo, brilha muito no Corinthians”, foi detido em 28 de outubro por desacato à autoridade. O rapaz do hoje não menos famoso Xurupita estava portando um pino de cocaína (cápsula que contém 1 grama da droga) na capital paulista.

Na ocasião, o humorístico apresentou uma matéria que fez a equipe do programa cair no choro. E contou com depoimentos de famosos e conselhos como o do comentarista da Globo Walter Casagrande e do ex-jogador Dinei, que assumiram ser ex-dependentes químicos.

Para quem ainda não sabe, Zina tem esquizofrenia e toma 12 comprimidos por dia. E para Sabrina Sato, que sempre faz o quadro ao lado dele e do humorista Alfinete, Zina foi corajoso por reconhecer publicamente o vício. “Qualquer pessoa pode vir a passar por isso, ninguém sabe o dia de amanhã. Ainda mais no Brasil, onde em alguns casos é muito difícil encontrar uma clínica pública para reabilitação. Ele já admitiu o uso de droga e está disposto a enfrentar um tratamento. E merece o apoio total do Pânico. As pessoas precisam criticar menos e ajudar mais. Até porque muitas famílias passam por isso, com viciados dentro de casa e ficam escondendo. O Zina foi muito homem em assumir sua fraqueza. E é assim que tem de ser para poder tratar”, disparou Sabrina ao telefone, na segunda, 2 de novembro, à TITITI.

Mais uma vez, a bela afirmou estar disposta a ajudar o colega de emissora, a quem considera um menino inocente e indefeso, a sair dessa cilada do destino e vencer a doença.