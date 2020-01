Sabrina Sato: “Gaviões e Vila Isabel são para sempre”

Além de desfilar pela Gaviões da Fiel como madrinha neste sábado (14), Sabrina Sato não abandona seu compromisso à frente da bateria da Vila Isabel, no Rio. Já avisou que nunca deixará as duas, nem quando estiver velhinha. “Não vou abandonar a Gaviões, não é verdade que este seria meu último ano. Gaviões e Vila Isabel são para sempre. Posso mudar de cargo e ir até para a Velha Guarda, mas não deixo”, declarou.

Poucas horas antes do desfile em São Paulo, a apresentadora causou furor no camarote da Brahma. Surgiu com uma blusa decotada e transparente, que mal cobria os hot pants. Para conseguir o corpão torneado que exibe neste feriado, admitiu que fez certos sacrifícios: “Nunca fui de fazer dieta, mas para este Carnaval cortei carboidratos e feijão. São uma delícia, mas incham muito”, recomendou ela, que fez questão de adiantar qual fantasia usará na hora do desfile para os convidados de um camarote no Anhembi.

Na ocasião, ela também causou surpresa pelo pique. Incansável, depois do desfile na Vila Isabel, ela embarca para o Japão no domingo logo após o feriado. “Vou participar de um programa de lá. Estou animada porque nunca visitei o país”, contou a descendente de japoneses. Sabrina também planeja gravar reportagens para sua atração da Record na terra do Sol nascente.

Felipe Panfili/AgNews Felipe Panfili/AgNews

* Com reportagem de Janaína Alves