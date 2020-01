Sabrina Sato: ‘Eu sou a maior fã de botecos do mundo’

Sabrina Sato, a madrinha da bateria da Gaviões da Fiel já está a postos no sambódromo do Anhembi no sábado (14). Animada, a gata deu uma entrevista coletiva no camarote de uma marca de cerveja. Sabrina, que estreou na Gaviões em 2004, diz que é apaixonada pela escola e pela torcida. “Vocês vão ver, a arquibancada… é impressionante! A emoção é gigantesca”, disse ela, que adora decorar os sambas-enredo dos desfiles.

Dona de um corpo sempre impecável, a apresentadora vai ter um final de semana agitado. No sábado (14), desfila pela escola de São Paulo e no domingo (15) já estará à frente da bateria da Vila Isabel. Aí sim um descansinho? Que nada! No mesmo dia, ela pega as malas e viaja para o Japão, onde gravará um especial pro Programa da Sabrina e ainda concederá uma entrevista à uma TV local.

Felipe Panfili/AgNews Felipe Panfili/AgNews

Quando questionada se no Carnaval vale a pena mostrar tudo, a estrela foi enfática: “Eu nunca fui de mostrar tudo, mas não sou eu quem vou falar. Vou deixar na imaginação de cada um”. A beldade faz mistério sobre sua fantasia, mas garante que investiu muito no look e participou da criação pessoalmente.

Sabrina, que esteve o tempo todo com uma latinha na mão, garante que adora uma cervejinha e, com seu jeito extrovertido escancarou: “Eu sou a maior fã de boteco do mundo. Eu amo cerveja, o que importa não é a cerveja, são os petisquinhos que a gente come junto”. Fica a dica!

* Com reportagem de Márcia Piovesan