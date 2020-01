A apresentadora Sabrina Sato dividiu com seus seguidores no Instagram um vídeo muito fofo de sua filha, Zoe. “Fazendo Balé”, como ela mesma escreveu. A pequena aparece rindo e se divertindo apoiada em uma cadeira que fez de barra. Imitando os movimentos de bailarinas, Sabrina a comemora com a filha “êêê… faz plié”, e Zoe atendeu, mostrando que já conhece os passos básicos. Terminha a “aula”, na ponta do pé. Fofa!!!

