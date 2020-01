Rodrigo Lombardi substituirá Montagner em série: “fui honrado”

Depois da tragédia de Domingos Montagner, que deixou amigos e familiares no dia 15 deste mês, a Rede Globo enfrentou mais um dilema dramatúrgico.

O ator estava escalado para protagonizar a série Carcereiros, que vai ao ar em janeiro de 2017 e começa a ser filmada em outubro. Com sua morte, Rodrigo Lombardi, que contracenou com o amigo nas novelas Velho Chico e Salve Jorge, passa a assumir o papel. Na manhã deste domingo (25), Lombardi fez uma declaração via Instagram:

//platform.instagram.com/en_US/embeds.js

A série, baseada no livro homônimo de Drauzio Varella, terá 12 capítulos e tratará sobre conflitos e tensões entre carcereiros dentro de um presídio. Lombardi incorporará o historiador e viúvo Adriano, e foi escolhido por conta de seus atributos físicos, cuja maturidade é vista como semelhante à de Montagner.