Rodrigo Faro se veste de Chiquitita para festa de aniversário das filhas

Rodrigo Faro comemorou o aniversário das filhas, Clara e Maria, no sábado (7) em São Paulo, com a mesma animação que mostra na televisão. De peruca e vestido, ele posou para fotos ao lado das meninas que comemoravam 9 e 6 anos, respectivamente. A novela Chiquititas era o tema da festa e parte do elenco marcou presença no evento.