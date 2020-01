Roberto Carlos encontra Sophie Charlotte

Na tarde deste sábado (06), Roberto Carlos compartilhou uma foto do encontro que teve com a atriz Sophie Charlotte nos bastidores do ensaio para o programa de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo, que será exibido no dia 23 de dezembro. A atriz é uma das convidadas especiais do Rei. “O Estúdio Amigo ficou mais iluminado com a presença florida de Sophie Charlotte para o ensaio hoje”, escreveu o cantor na legenda da foto.

Eles cantarão juntos a música Sua Estupidez. A canção já foi interpretada pela atriz na novela O Rebu, em que viveu a protagonista Duda. Sophie já está escalada para o elenco de Rio Babilônia, próxima novela das 21h, em que a atriz interpretará uma prostituta de luxo.