Richard Gere faz rara aparição ao lado do filho no Festival de Veneza

O Festival de Veneza segue reunindo muitos famosos. Neste domingo (1), por exemplo, foi a vez de Richard Gere fazer uma rara aparição ao lado de seu único filho, Homer James Jigme Gere.

Chamando a atenção pela elegância e simpatia, o ator chegou ao evento de lancha com outros convidados e participou de uma masterclass.

Richard Gere surge ao lado do filho em Festival de Veneza

Foi ao lado de Homer James Jigme Gere, seu único filho com Carey Lowell, de quem se divorciou em 2013, que Richard Gere posou para as fotos e acenou para os fãs. O ator esteve presente no evento para participar da “Cartier Masterclass: The Art And Craft Of Cinema”.

Homer acompanhou o pai durante a masterclass e apareceu bastante concentrado em alguns dos cliques.

