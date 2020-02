Ribeirão do Tempo: Tito e Filomena tem noite de amor

Após ficarem juntos, Filomena se apaixona por Tito

Foto: Divulgação/ Rede Record

Depois da briga com Karina (Juliana Baroni), o aventureiro Tito (Ângelo Paes Leme) se sente livre e solto e acaba convidando Filomena (Liliana Castro) para tomar um chope com ele.

A garçonete do Agito Cultural aceita e os dois saem. Bebem e conversam alegremente até altas horas e depois o empresário a leva para casa. No caminho, eles param para conversar mais um pouco, se olham e se beijam. Como o local é deserto, o casal fica à vontade e curte o momento, sem pensar no futuro. Após muitas carícias, Filó e Tito não resistem e transam ali mesmo, de maneira bastante intensa.

Em casa, Querêncio (Taumaturgo Ferreira) anda de um lado para o outro muito nervoso porque está prestes a amanhecer e a filha não chegou. É quando Filó abre a porta, toda feliz, e o tranquiliza.

No outro dia, Karina se arrepende da discussão que teve com seu amado e decide procurá-lo. O rapaz se mostra distante, mas também não está envolvido pela garçonete. Ele até confessa a Sílvio (Rodrigo Phavanello) que depois da noite com a garota teve certeza de que a noiva é, na verdade, a mulher de sua vida.

Filomena, entretanto, se apaixonou. Tanto que não resistirá e perguntará sobre Tito a Karina quando a patricinha aparecer no bar. Ciumenta, a loira vai ficar com a pulga atrás da orelha!