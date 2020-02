Ribeirão do Tempo: Nicolau mata o próprio pai

Nicolau demonstra sangue frio ao matar o pai

Foto: Divulgação – Rede Record

Disposto a tomar o lugar do pai no Senado, Nicolau (Heitor Martinez) une-se a Flores (Antonio Grassi). Em um esquema bem armado, o vilão vai às escondidas ao encontro de Érico (Henrique Martins) e Heleninha (Adriana Prado), sua amante, no local em que sempre se encontravam.

Nicolau, completamente alucinado, coloca luvas nas mãos e envolve os pés com plásticos. E, no maior sangue frio, ele dispara seis tiros e mata o pai e a amante dele. Em seguida, Flores coloca a arma e os outros objetos num saco, diz ao cúmplice que dará fim em tudo e garante que o caminho está aberto. Enquanto Nicolau foge de volta para casa, a notícia da morte de Érico se espalha.