Ribeirão do Tempo: Joca é acusado de matar Virgílio e Nasinho

Joca terá que se livrar de novas acusações falsas

Foto: Divulgação/Rede Record

Disposto a tudo para se dar bem e chegar à presidência do país, Nicolau (Heitor Martinez) manda Nasinho (Thelmo Fernandes) acabar com Virgílio (Raymundo de Souza). O escrivão treme nas bases, porém o senador lhe diz que Karina (Juliana Baroni) irá ajudá-lo a se livrar do administrador da pousada.

Sendo assim, Nasinho marca um encontro com Virgílio e avisa que lhe entregará o dinheiro que pediu para ir embora da cidade. Karina vai junto, mas fica escondida. Meio trêmulo, o comparsa do senador atira e mata o homem que estava à sua frente.

As mortes de Virgílio e Nasinho serão tramadas por Nicolau

Foto: Divulgação/Rede Record

Depois, ele liga e avisa Karina que já pode ir buscá-lo. A jovem coloca uma luva, engatilha seu revólver e chegando ao local, atira bem no peito do escrivão. Depois arruma a cena do crime como se Nasinho e Virgílio tivessem matado um ao outro. A peruinha volta para casa e conta ao noivo que o plano dos dois deu certo. Eles comemoram!

Só que Flores (Antônio Grassi) tem uma outra ideia. O professor convence Nicolau e os dois começam a espalhar a notícia de que Joca (Caio Junqueira) está na cidade e foi o responsável por mais estes assassinatos. A polícia começa a revistar toda a cidade e invade o solar. Será que os agentes pegarão o detetive desta vez?