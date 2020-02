Ribeirão do Tempo: Filó recebe fotos de Tito aos beijos com Karina

Filó vai ficar arrasada ao ver as imagens da traição

Foto: Divulgação/Rede Record

Logo agora que Filó (Liliana Castro) e Tito (Ângelo Paes Leme) começaram a viver no maior love, Karina (Juliana Baroni) atrapalha tudo.

A peruinha envia para a rival as fotos que mandou tirar enquanto dava um beijo em Tito. Os dois tiveram uma conversa pouco antes de o rapaz reconhecer que estava apaixonado por sua esposa. O encontro rolou num momento em que ele teve uma recaída pela ex-noiva e aceitou vê-la às escondidas, pois ela afirmou que tinha algo muito sério a lhe revelar. Tudo mentira! A patricinha só queria mesmo uma chance para ser fotografada com o ex-noivo, passar as fotos para Filó e, assim, se vingar. A nova milionária, claro, fica arrasada ao ver as imagens da traição do marido!

Golpe baixo: Karina tenta seduzir Tito

Foto: Divulgação/Rede Record

Enquanto isso, a cidade está em polvorosa. Flores (Antonio Grassi) incita os operários que trabalham na construção do resort a se revoltarem contra a empresa. A ideia é que haja uma greve, manifestações conturbadas e a morte de alguém para ser aclamado como herói. E a partir daí, o professor pretende dar início à revolução para derrubar o presidente do Brasil.

Karina decide participar dos projetos de Flores, mas Nicolau (Heitor Martinez) quer que ela vá para a fazenda e os dois brigam feio.