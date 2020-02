Ribeirão do Tempo: Arminda rompe o noivado com Nicolau

Legenda nonnonon

Certo dia, Arminda (Bianca Rinaldi) vai procurar Joca (Caio Junqueira) e acaba confessando ao seu eterno apaixonado que anda bastante angustiada por não saber o que fazer em relação a Nicolau (Heitor Martinez). Ela chega até a dizer que talvez seja melhor acabar com o noivado.

Mais tarde, a executiva recebe um telefonema do senador. Ele quer que a loira o acompanhe a um debate político. Mas ela lhe diz que não poderá se ausentar de casa, pois está ajudando Diana (Letícia Medina) a fazer os deveres escolares. Além disso, não está com nenhuma vontade de participar da discussão. O noivo, então, perde o controle e fala de forma grosseira que ela vai se dar mal se tentar fazê-lo de otário. Arminda fica muito assustada.

No outro dia, ao saber que Nicolau maltratou Elza (Josanna Vaz), a empregada do solar, a executiva toma uma decisão: vai romper o noivado. Assim quando o pilantra lhe manda flores com um pedido de desculpas, ela nem lê o cartão e procura o bruto para resolver de vez a situação entre eles.

Apaixonado, Joca vai gostar de saber da separação

Quem mais vai gostar do rompimento, além de Joca, é Karina (Juliana Baroni). Ela e Nicolau são amantes, mas a patricinha já avisou que não se conformará com o papel de filial.