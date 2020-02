Ribeirão do Tempo: Arminda passa a proteger Diana

A jovem assume para a cidade que é uma menina e passa a morar com Arminda

Foto: Divulgação – Rede Record

Guilherme (Caio Vydal) garante a Diana/Tião (Letícia Medina) que gosta muito dela e a beija. Seria romântico, se não fosse trágico! Nasinho (Thelmo Fernandes) flagra os dois “meninos” se beijando e arma o maior escarcéu.

Diana escapa, com a ajuda do ermitão Bill (Gilson Moura), mas Guilherme é pego e Nasinho o entrega aos pais. Sílvio (Rodrigo Phavanello) não suporta as gracinhas do escrevente e lhe dá uma bela surra, mas isso não impede que o boato se espalhe.

Desesperada, Diana pede ajuda a Arminda (Bianca Rinaldi) e as duas denunciam Nasinho à polícia. Diana assume para toda a cidade que é uma menina e passa a morar com Arminda.