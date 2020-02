Ribeirão do Tempo: Arminda beija Joca com paixão

A durona se rende aos encantos de Joca

Foto: Divulgação – Rede Record

Depois de ser flagrada no chuveiro por Joça (Caio Junqueira), Arminda (Bianca Rinaldi) não consegue mais tirar o moço da cabeça. A loira, então, resolve deixar de lado a máscara de durona, pega um papelzinho e escreve um bilhete, pedindo que Joca a encontre, depois do expediente, sem dar maiores explicações. O detetive, claro, se impressiona com o convite e, ao se encontrarem, acha que vai levar uma tremenda bronca pelo que fez.

Logo trata de pedir desculpas à moça, alegando que jamais teve a intenção de desrespeitá-la. Mas, para sua surpresa, Arminda se entrega aos encantos do charmoso trapalhão e o beija com paixão. Joca fica sem fôlego…