Reynaldo Gianecchini tem amor secreto

Gianecchini prefere manter o

relacionamento longe dos flashes

Foto: AgNews

Lindo, famoso e solteiro, Reynaldo Gianecchini, 36 anos, vem despertando a maior curiosidade. Isso porque o ator, que interpreta um bandido no filme “Flordelis – Basta Uma Palavra Para Mudar”, dizem, arrumou um novo amor!

O galã teria conhecido essa pessoa tão especial durante uma temporada em Salvador (BA), quando apresentou por lá a peça de teatro Doce Deleite, que ficou em cartaz na capital baiana do dia 3 a 13 de setembro.

Fontes do meio artístico e da própria produção do teatro Jorge Amado, onde a montagem foi apresentada, contaram que Giane até deu uma esticadinha depois da temporada e ficou um pouco mais na cidade só para curtir a nova paixão, alguém do ramo da arquitetura.

O casal, inclusive, teria viajado para o litoral norte daquele estado para curtir um Carnaval fora de época. O namoro então rolou solto no ritmo do axé. A assessoria de Giane desmente o romance, mas, segundo a jornalista Fabíola Reipert, do portal R7, da Record, ele está namorando, sim, e não tem escondido o relacionamento dos mais próximos, que até já sabem o nome guardado a sete chaves. Entretanto, Giane prefere que o relacionamento seja preservado e mantido bem distante dos flashes.