Reynaldo Gianecchini afirma: “Deve ter um cafajeste dentro de mim”

Ao lado de Mariana Ximenes, o ator

promete muitas maldades em Passione

Foto: Isac Luz

Na vida real, Reynaldo Gianecchini enfrenta uma pendenga judicial, como vítima, tentando retomar um imóvel de que o ex-empresário, Daniel Mattos, supostamente teria se apropriado ilegalmente. Este, por sua vez, alega que o bem foi lhe dado como presente. Enquanto a questão não se resolve, o ator se recusa a falar do assunto, preferindo se ater ao trabalho. E, por ironia, na ficção, o golpista é ele.

Como Fred, de Passione, o galã ainda aprontará muito. Para alegria de seu intérprete, que, neste ano, completa dez anos de carreira. “Tenho me divertido. Ele usa a sedução para conseguir as coisas. De alguma forma, a gente precisa de sedução na vida. Não de forma pensada, mas natural”, explica o ator, 37 anos, que admite ter seu lado negro também. “Todo mundo tem um pouco de tudo. Ninguém é só bonzinho ou mauzinho. Deve ter um cafajeste dentro de mim”, diz.

Silvio de Abreu, autor de Passione, já declarou que você é a grande aposta para a novela…

Ai, meu Deus! Até tremi agora (risos). Olha, encaro como uma grande oportunidade para aprender.

Como está sendo a parceria com Mariana Ximenes?

Nunca tínhamos trabalhado juntos e temos quase o mesmo tempo de carreira e uma história parecida. A gente sempre fez os mocinhos e, na vida real, ela foi casada com uma pessoa mais velha (o produtor Pedro Buarque) e eu também (com a apresentadora Marília Gabriela). E estamos voltando com o mesmo gás, fazendo personagens parecidos. Aliás, é o mesmo papel, nas versões masculina e feminina do mesmo. Me dá um conforto estar com uma parceira assim. Mariana foi um encontro feliz.

Os atores dizem que fazer vilão é especial. Concorda?

É especial porque é mais colorido e dá chance para brincar com mais ferramentas. Fred tem muitas máscaras, para cada pessoa com quem interage tem um jeito. Então, é como se estivesse fazendo diversos personagens. E, ao mesmo tempo, ter a permissão para exercitar a maldade é superlegal.

Há dez anos você trocou a carreira de modelo pela de ator. Quais foram as maiores dificuldades?

Os primeiros trabalhos foram um pouco mais difíceis. Nesses dez anos, houve tempo de as fichas caírem, de absorver coisas, aprender… Sempre me considerei um aprendiz. Como ainda sou, de certa forma, porque um ator nunca pode dizer que já sabe fazer. Segurança é um termo que pouco se aplica ao ator. Mas, hoje em dia, dá para dizer que já aprendi um monte de coisa para ter tranquilidade.

Em que trabalho você se sentiu pronto, ou mais seguro?

Há um de que tenho o maior orgulho, que foi um trabalho forte, que revejo e acho que tem uma consistência. Foi uma novela difícil, que nem foi tão apreciada assim: Esperança. Trabalhei com (o diretor) Luiz Fernando Carvalho, um mestre. Aprendi demais com ele e com o elenco. Foi em Esperança que tive, pela primeira vez, orgulho de olhar uma cena minha. Antes, era difícil me entender no sistema.