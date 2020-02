Revista BIZZ faz homenagem aos 70 anos de Roberto Carlos

Capa da BIZZ em homenagem ao cantor. Revista traz imagens raras da infância e juventude de Roberto Carlos

Foto: Reprodução/BIZZ

Em homenagem aos 70 anos de Roberto Carlos, comemorados no dia 19 de abril, a revista BIZZ lançou uma edição especialíssima totalmente dedicada ao cantor.

A publicação traz 90 páginas recheadas por fotos raras, matérias especiais e a discografia completa dos mais de 50 anos da carreira de Roberto Carlos.

A BIZZ conta toda a trajetória do cantor que já foi “o terror dos pais” e hoje é considerado o Rei da música brasileira.

Publicação destaca a influência que Roberto Carlos exerceu na juventude dos anos 60

Foto: Reprodução/BIZZ

Cada capítulo narra uma década da vida de Roberto Carlos, desde a infância em Cachoeira de Itapemirim até a consagração nos megashows, passando pela Jovem Guarda e pela fase mais romântica da obra do artista.

A vida pessoal do cantor também ganha destaque. A revista relembra a relação de Roberto com seus filhos e com as mulheres que amou, inclusive Maria Rita, a grande paixão de sua vida.

Entre todo o material que enriquece a edição, dois verdadeiros tesouros se destacam. São documentos históricos publicados na integra pela BIZZ .

Os números confirmam: Roberto Carlos é o cantor mais amado do Brasil

Foto: Reprodução/BIZZ

Um deles é uma matéria especial publicada originalmente em 1966 pela revista Realidade que analisa toda a “revolução da juventude” liderada por Roberto Carlos, na época com 23 anos.

Outra é uma longa entrevista que o cantor deu em 1988 para a própria BIZZ. No depoimento, Roberto fala sobre a Jovem Guarda, a Bossa Nova, o rock nacional… Uma oportunidade única de ouvir a história da música brasileira contada por um de seus protagonistas.

Adorado por todos: mosaico de imagens mostra o cantor ao lado de grandes nomes da cultura brasileira

Foto: Reprodução/BIZZ

Ficou com vontade de ter a revista pra você? A edição comemorativa da BIZZ custa R$ 19,95 e já pode ser encontrada nas bancas ou comprada pela internet.



