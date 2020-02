Revelações de Leandra Leal

Leandra Leal organiza duas festas para

comemorar seus 28 anos

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Divinas Divas

Assim que gravar as últimas cenas de Passione, em janeiro de 2011, Leandra Leal dará descanso à sua porção atriz, mas não terá férias. A loira entrará em cena como diretora do documentário Divinas Divas.

O tema do projeto?

A história das primeiras travestis brasileiras. Atrás do balcão Outra iniciativa que tem ocupado o tempo da estrela é a inauguração de um bar (ainda sem nome definido), no Teatro Rival – que é de propriedade de sua mãe, a também atriz Ângela Leal -, no Rio de Janeiro. Embora o local ainda não tenha data prevista para abrir as portas, as obras já estão a todo vapor.

Música para todos

Para o início do próximo ano, também no Teatro Rival, outra ideia ambiciosa: Leandra planeja organizar um superfestival de música contemporânea.

Porta-estadarte

A atriz, que nasceu no dia 8 de setembro, já começou os preparativos para a chegada de seus 28 anos. Animada, planeja duas festas: uma no Teatro Rival e outra no centro do Rio de Janeiro, na sede do Cordão do Bola Preta – tradicional bloco de Carnaval carioca do qual é porta-estandarte. Esta não é a primeira vez que a atriz festeja seu aniversário em ritmo de samba. Ela comemorou os 18 anos na quadra da Mangueira.

Novo amor

Tantos projetos profissionais não impedem a atriz de também investir firme em sua na vida pessoal. Embora evite expor seus romances publicamente, acabou de assumir o namoro com o candidato a deputado federal Alexandre Youssef. Antes dele, durante um período de sete anos, Leandra se relacionou com o músico Lirinha. A união acabou no último mês de março.