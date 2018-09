Este retrato da Titi Gagliasso parece uma pintura de tão lindo

Filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a pequena Titi Gagliasso esbanja estilo e beleza no alto dos seus cinco anos de idade. A pequena é tão charmosa que um retrato publicado no perfil do Instagram da mãe parece uma pintura de tão lindo. A própria mamãe coruja chamou a atenção para o fato ao compartilhar o clique do fotógrafo Elvis Moreira.

“Bom dia pra você que tem uma pintura em casa e não consegue parar de admirar!!!”, escreveu a atriz na legenda. A foto foi tirada durante a comemoração do aniversário de 32 anos de Giovanna.

O destino da celebração era surpresa para a atriz. Quem decidiu foi o marido Bruno Gagliasso, que a colocou em um jatinho sem avisar para onde estavam indo. “Meu amor me colocou num avião com minha família e amigos sem que eu saiba o destino!!! Hahahahaha…Pra onde vcs acham que eles estão me levando???? Ele contou pra alguém??? Kkkkkk… Tô nervosa, ansiosa, mas AMEI ISSO!!!”, escrevem na legenda de foto fazendo cara de surpresa com a filha.