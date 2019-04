Repórter da Globo faz desabafo após longas horas debaixo da chuva

Pedro Figueiredo, repórter da Globo, cobriu a tempestade que devastou o Rio de Janeiro na noite da última segunda (8). No Instagram, ele desabafou sobre os momentos de tensão.

“Dias como o de ontem e o de hoje são muito tristes. Dez pessoas perderam as vidas com as chuvas no Rio. Outras dezenas perderam tudo o que tinham: móveis, eletrodomésticos, objetos pessoais, roupas. Mas, ao mesmo tempo, são nesses dias que o jornalismo se torna ainda mais forte, mais importante, mais necessário”, escreveu ele.

O repórter passou boa parte da cobertura debaixo da chuva. Virou a madrugada e continuou durante a manha seguinte no ar. Muitos telespectadores perceberam as longas horas de trabalho e elogiaram o trabalho do rapaz.

“Queria agradecer todas as mensagens que recebi: de carinho, de preocupação, de consideração. Foi uma cobertura importante e marcante. E tenho orgulho de ter feito parte dela ao lado de tantos colegas queridos e que admiro. Um beijo em todos e todas”, completou.