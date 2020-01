Record terá a primeira novela bíblica do Brasil

Roger Gobeth, Vitor Hugo e Milhem Cortaz estão na disputa pelo papel do protagonista

Foto: Tv Record / Munir Chatack e Agnews

Escrita por Vivian de Oliveira e com a direção de Alexandre Avancini, Dez Mandamentos gira em torno da épica vida do profeta Moisés. Quando recém-nascido, cerca de 1.300 anos antes de Cristo, o hebreu foi colocado pela mãe nas águas do Rio Nilo, em um cesto, a fim de protegê-lo da perseguição dos egípcios. E acabou adotado pela filha do faraó, que se encantou pelo bebê. Já adulto, ele descobre suas origens e, cheio de fé, decide liderar seu povo israelita, que, escravizado pelos egípcios, anseiam por liberdade.

A Record ainda mantém suspense sobre o ator que fará o protagonista, Moisés. Mas as apostas apontam para Vitor Hugo, que arrasou na pele do delegado bandido Picasso, de Pecado Mortal (2013). Entretanto, dizem, Milhem Cortaz, Petrônio Gontijo e Roger Gobeth também estão no páreo.

As primeiras reuniões com o grandioso elenco começam nesta semana, e uma equipe da emissora está de malas prontas para o Egito a fim de gravar imagens no Monte Sinai e no Nilo. Os atores também rodarão sequências no belíssimo deserto do Atacama, no Chile. E efeitos especiais já foram encomendados a um estúdio de Los Angeles (na Califórnia, EUA). “A Record percebeu que o público gosta de temas bíblicos. Os conflitos são muito contemporâneos, tocam e emocionam”, analisa Avancini.

A novela, de 150 capítulos, contará ainda com Giselle Itié, Paulo Gorgulho, Floriano Peixoto, Juliana Didone, Larissa Maciel, Denise Del Vecchio, Tammy Di Calafiori, Paulo Nigro, Luciano Szafir, Giuseppe Oristanio, Camila Rodrigues, Eduardo Lago, Pérola Faria, Vitor Pecoraro e Angelina Muniz, entre outras feras.