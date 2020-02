Rebelde: Primeiro show dos rebeldes no Bar do Genaro é um sucesso!

Rebeldes resolvem briga cantando e fazem o maior sucesso!

Foto: Divulgação – Rede Record

Diego (Arthur Aguiar) faz as pazes com os amigos e eles passam a se encontrar mais vezes para tocar escondido na escola. Mas, apesar do entrosamento musical, rola a maior crise de ciumeira.

Primeiro, Pedro (Micael Borges) fica irritado ao ver Alice (Sophia Abrahão) dando um beijo na bochecha de Tomás (Chay Suede).

Depois, é a vez de a patricinha ficar chateada porque Pedro está dando atenção a Roberta (Lua Blanco) e ainda colocou um piercing que ela lhe deu.

Já Diego e Carla (Mel Fronckowiak) decidem procurar ajuda para curar a bulimia dela e o alcoolismo dele. Aí é Tomás que fica enciumado!

Os rebeldes se encontram no Bar do Genaro e o caos se forma! Tomás, então, pega o violão e começa a cantar. Os outros o acompanham e os rebeldes fazem um show pela primeira vez. Sucesso total!