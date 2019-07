Rara aparição: Rodrigo Bocardi posta foto ao lado da mulher

O jornalista Rodrigo Bocardi, âncora dos jornais Bom Dia São Paulo e Bom Dia Brasil, está curtindo férias na Itália com a mulher, Claudia Bocardi, e a filha, Anne.

Discreto nas redes sociais, Rodrigo raramente publica fotos com sua família. Mas durante a viagem, o jornalista aproveitou para mostrar dois cliques especiais. Em um deles, ele aparece com a mulher e a filha de costas admirando um pôr do sol. “Com as mulheres da minha vida na melhor hora do dia!”, escreveu ele na legenda.

Já em outro clique, Rodrigo aparece ao lado da esposa Claudia, e ainda se declara à amada: “TUDO!”. Colegas de trabalho do jornalista deixaram mensagens de carinho nos comentários.

Rodrigo Bocardi com a esposa e a filha

Rodrigo Bocardi com a esposa Claudia

“Lindos”, escreveu a repórter Sabina Simonato. Já Gloria Vanique, que está substituindo o jornalista, escreveu: “Aí, sim!!! Valendo o revezamento por aqui! Boa curtição! Beijos na turma toda!”. A cantora Fafá de Belém e a apresentadora Ticiane Pinheiro, que acabou de ter sua bebê com César Tralli, também deixaram mensagens de carinho.

Os fãs do jornalista aproveitaram os comentários para escrever mensagens positivas. “Aproveite as férias, mas volte logo, as manhãs não são as mesmas sem você”, escreveu um seguidor.

