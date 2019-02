Rara aparição: Maria Fernanda Cândido posa com o filho

Maria Fernanda Cândido, 44 anos, não tem muito o costume de publicar fotos de seus familiares em suas redes sociais. Mas ela decidiu abrir uma exceção nesta quarta-feira (13).

Em seu Instagram, a atriz publicou uma foto com seu filho mais velho, Thomas, fruto de seu casamento com o empresário Petrit Spahira. Na publicação, Maria Fernanda comemorou os 13 anos do menino.

“Tomás completou 13 anos esses dias. Ele cresceu. Está um moço lindo, inteligente, educado e companheiro. Mãe coruja eu? Será? (risos) Te amo, filho”, escreveu a atriz.

Thomas não é o único filho, já que os dois também são pais de Nicolas, 11 anos.

Confira o registro:

