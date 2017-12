A família Beckham está em Miami desde a última sexta-feira (29), segundo informações do The Sun. E, claro, estão aproveitando ao máximo as praias locais.

Pelo menos, é o que mostra uma foto compartilhada pelo ex-jogador David Beckham, 42 anos. Na imagem, o ídolo da Inglaterra aparece com os filhos Brooklyn, 18 anos, Romeo, 15 anos, e Cruz, 12 anos, tomando um banho de mar.

Depois de passar o Natal no Reino Unido, Miami foi a cidade escolhida pela família para comemora a passagem de 2017 para 2018. Ainda não há informações de quanto tempo a família pretende permanecer nos EUA após no Ano Novo.

