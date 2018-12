De férias no México, a modelo Alessandra Ambrosio tem aproveitado sua passagem pelo país em grande estilo: ao lado dos filhos. Na noite do último sábado (1º), a brasileira publicou um desses momentos fofos com os herdeiros.

Na imagem, Alessandra aparece recebendo um beijo carinhoso do filho Noah. O clique rendeu muitos comentários dos fãs da modelo, comovidos pelo momento de ternura entre mãe e filho.

Noah é fruto de seus relacionamento com o marido, Jamie Mazur. Além do menino, o casal ainda tem Anja.

