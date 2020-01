Rapper afirma checar hímen da filha todo ano para ver se ela é virgem

Na última terça-feira (5), o podcast ‘Ladies Like Us’, conduzido por Nazanin e Nadia, recebeu o rapper T.I. como convidado do programa. Entre as diversas declarações do artista, ele afirmou algo chocante a respeito da filha Deyjah Harris, de 18 anos: ele a acompanha no ginecologista anualmente para conferir se o hímen dela não foi rompido e se a “virgindade” está “intacta”.

O momento aconteceu quando ele foi questionado sobre falar abertamente com a filha a respeito de sexo. “Se eu converso? Deyjah tem 18 anos, acabou de se formar no colégio, agora ela vai para o primeiro ano de faculdade, está se descobrindo. Então sim, nós não apenas temos essa conversa, como nós fazemos visitas anuais ao ginecologista para checar seu hímen”, enfatizou o cantor.

T.I. também revelou que essa visita ao médico acontece logo após o aniversário da filha, desde os 16 anos. E que pede para ela assinar um documento que permite a divulgação das informações até então confidenciais entre paciente e médico.

“Geralmente no dia após a festa, quando ela está curtindo seus presentes, eu coloco um recado na porta dela: ‘Gineco amanhã, 9h30’. Nós nos sentamos e o médico começa a falar e, sabe, os doutores mantém um alto nível de profissionalismo. Ele diz: ‘Bem, sabe senhor, para que eu compartilhe informações…’. Eu digo: ‘Deyjah, eles querem que você assine isso… então nós podemos compartilhar a informação. Há algo que você não quer que eu saiba?'”, pontuou o rapper.

Em meio a risadas, o rapper finalizou dizendo como aborda o médico na situação e o suposto status atual do hímen da filha: “Eu digo: ‘Olha doutor, ela não anda de cavalo, não anda de bicicleta, ela não pratica esportes, cara, apenas cheque o hímen dela por favor e me dê os resultados. Mas eu vou te dizer, no seu aniversário de 18 anos, seu hímen ainda está intacto”.

A declaração do rapper causou controvérsia pelo alto teor de machismo e possessividade, e também pelo anacronismo. Pleno 2019 e as pessoas ainda acham que o hímen é o que define a virgindade de alguém? Além do fato de que há mulheres que nascem sem hímen – sim! – e que essa membrana pode se romper em outras situações além da penetração sexual, é muito velho achar que sexo é apenas a penetração de um pênis – ou qualquer objeto – na vagina.

Melhore, T.I..