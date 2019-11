Rainha se lembra do significado de todas as suas joias

A coleção de joias da Rainha Elizabeth é enorme, mas isso não significa que a monarca não se lembre exatamente de todas as peças do acervo. E mais: ela também se lembra do significado de todas elas! Segundo a jornalista Sali Hughes, autora do livro Our Rainbow Queen, a memória da Rainha é ótima, especialmente quando envolve seu guarda-roupa. “Tudo é pensado e documentado e sua memória é notável. Não há erros, não há acidentes”, disse em entrevista à Vanity Fair.

Algumas das joias da Rainha Elizabeth foram herdadas de familiares. Já outros brincos, colares e broches foram presentes de pessoas importantes em datas especiais, como seu casamento, sua coroação e jubileus. As peças mais chamativas e importantes geralmente são reservadas para eventos importantes. No dia a dia, a Rainha costuma usar sempre seu colar triplo de pérolas, que foi presente de seu avô, e brincos menores.

Segundo o Daily Mail, a Rainha pensa em qual mensagem quer passar quando escolhe quais joias irá usar. Durante a visita do presidente Donald Trump à Inglaterra em 2018, por exemplo, ela usou um broche que havia ganhado do ex-presidente americano Barack Obama. –

Leia mais: Sobretudo parecido com o de Meghan está em promoção. E você pode comprar!

+ Monica e Chandler juntos no Instagram

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?