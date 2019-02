Rainha está de saco cheio da confusão entre Meghan e o pai, diz revista

Meghan Markle tem enfrentado problemas com sua família desde que anunciou seu casamento com o príncipe Harry. Thomas Markle, o pai da duquesa, constantemente fala com a imprensa sobre a relação conturbada dos dois.

A confusão não combina em nada com a postura da realeza britânica, que tem histórico de se esquivar de escândalos. Já imaginou como a rainha está se sentindo com todo o bafafá? De acordo com uma repórter da Vanity Fair, nada bem.

A jornalista diz que Sua Majestade anda preocupada e que uma amiga da família revelou à revista que a rainha aconselhou Meghan e Harry a resolver a situação antes do último Natal. “Ela disse a eles que coisa toda estava se tornando um pesadelo e eles deveriam tentar resolver as coisas”, comentou. O Palácio de Buckingham se recusou a comentar a alegação.

Ainda de acordo com a fonte, Meghan também está cansada das trapalhadas do pai, mas não pretende comentar a situação. “Ela cuida de seu pai e tem preocupações por ele e sua saúde mental, que é uma das razões pelas quais ela não quer comentar sobre isso.”, diz. “É uma situação muito complexa e muito emocional, e não vamos esquecer que ela está grávida de sete meses.”

Além disso, Harry estaria “irritado” e “chateado” com o comportamento de Thomas Markle. De todo modo, ele e Meghan terão uma folga quando partirem para o Marrocos em algumas semanas.