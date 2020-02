Rafinha Justus, Adriane Galisteu e outras famosas comemoram a Páscoa em família

Para comemorar a Páscoa, nada melhor do que passar bons momentos ao lado da família. Reunião, paz, felicidade e, claro, muitos coelhinhos também fizeram parte do domingo (04) dos famosos. A pequena Rafinha Justus curtiu o dia acompanhada do pai, Roberto Justus e da namorada dele, Ana Paula Siebert. Eles até usaram orelhinhas para entrar no clima!

Já a apresentadora Ana Hickmann aproveitou para fazer a tradicional gincana de Caça aos Ovos com o filho Alexandre, de 1 aninho, no jardim de sua casa. De orelhinhas, o pequeno estava se divertindo com a procura:

Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

Enquanto isso, lá em Orlando, Nívea Stelmann curtiu o dia muito especial com a pequena Bruna, de 1 aninho, acompanhada da Princesa Sofia, personagem da Disney. Ela também estava no clima do dia com as orelhinhas combinando com a roupinha! Olha só que fofas:

Também nos Estados Unidos, a top model Alessandra Ambrósio começou o dia curtindo a Páscoa com os dois filhos Noah, 2 anos, e Anja Louise, 6. Logo de manhã, ela postou a foto em que os pequenos aparecem de pijamas e vestidos com orelhas.