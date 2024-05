Rafa Kalimann revela aborto espontâneo: “Luto muito grande”

Rafa Kalimann revelou em suas redes sociais que sofreu um aborto espontâneo. A atriz escolheu o domingo de Dia das Mães para desabafar sobre a perda do filho que esperava com o ator Allan Souza Lima e o luto que vem enfrentando.

“Pensei que jamais ia abrir a câmera e abrir meu coração para compartilhar tamanha dor que tenho vivido. Eu sou mãe, apesar de Deus não ter permitido que eu pudesse pegar meu filho no colo. Tenho vivido nesses últimos dias um vácuo, um luto muito grande“, disse, em seus stories no Instagram.

Não se fala sobre aborto

Ela acredita que o assunto não é tão abordado quanto deveria. “Muitas mulheres passam por isso, eu só não compreendo quando dizem que é normal, porque essa dor não é normal, é muito profunda, difícil de ser digerida e não sei se curada. Tem me feito muito bem conversar com as poucas pessoas que sei que passaram por isso, entender como foi para essas mulheres. É uma forma de se sentir abraçada, mas (o tema) ainda é pouco falado e dialogado para a proporção que é passar e viver isso”, acredita.

A intérprete de Jéssica na novela “Família é Tudo” compartilhou momentos que tinha guardado para revelar quando a gestação estivesse mais avançada, como o momento da confirmação da gravidez, em que Allan beija sua barriga.

Rafa Kalimann postou também momentos do casal curtindo a gestação e o abraço que recebeu quando contou ao ator a notícia do aborto. “Foi um amor enorme desde o primeiro segundo. Uma descoberta gostosa, dias de alegria e euforia”, recorda.

Em um vídeo de pouco mais de três minutos, a vice-campeã do “Big Brother Brasil 20” também lê uma carta que escreveu após o que aconteceu. “Posto para todas nós que perdemos nossos nenéns, também somos mães. A leitura mais dura de todas pra mim. Tem um vácuo que atravessa meu corpo nesses últimos dias.”

“Escrevi essa carta na noite anterior da certeza médica de que já não o tinha batendo mais em mim depois da avassaladora e eufórica alegria da sua possível existência”, continuou. “Da realização do meu maior sonho. Pedi pra que Deus me permitisse questionar, não é justo, não deveria ser. Mas me esforço pra confiar que ainda entenderei o propósito. Porém, por agora só sei sentir muito”.

Assista:

A atriz se solidarizou com outras mulheres que passaram pela experiência. “Quero desejar Feliz Dia das Mães a nós que geramos mas não tivemos a oportunidade de realizar isso. Sei que somos muitas, por isso queria dar um abraço especial em vocês e trocar, pois isso pode me fortalecer muito. Amo cada uma de vocês”.