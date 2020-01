Quem foi Rafael Miguel, ator assassinado pelo pai da namorada

View this post on Instagram

Os sets do céu estarão mega iluminados com a nova estrela que acaba de chegar. @Rafaelmiguelreal Vamos sempre nos lembrar dos momentos de alegria, as boas mensagens que ele deixou, as piadas, as risadas, os ensaios meticulosos de posicionamento em set, o café “à moda italiana” com bule especial, a foto posada representando os parceiros dele onde quer q fosse, o eterno garoto do brócolis… Esse era de ouro! Oremos desejando-o luz em sua jornada daqui em diante (para os pais também) e pela família dele. • • • #rafaelmiguel #chiquititas #paçoca #eterno #brocolis #euficoloko #luto