Isis Valverde.

Foto: AgNews

Isis Valverde ainda não está totalmente recuperada do acidente de carro que sofreu no dia 31.03. A atriz, que sofreu uma grave fratura na primeira vértebra da coluna por causa do capotamento, ainda está usando um colar cervical. Isis foi clicada caminhando com amigos em direção a uma cachoeira em Aiuruoca, cidade em Minas Gerais, onde seus pais têm uma fazenda, usando o acessório.