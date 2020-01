Psalm West: saiba o que significa o nome do filho de Kim Kardashian

No dia 9 de maio, a estrela do reality show Keeping Up with the Kardashians e o cantor Kanye West anunciaram o nascimento de seu filho mais novo.

Mas foi apenas ontem (17) que os fãs finalmente souberam como 4º bebê do casal se chama: Psalm West.

Esse nome, que pareceu bastante estranho para os fãs, tem, na verdade, um significado muito especial para Kim e Kanye!

Recentemente, o rapper tem se aproximado bastante do cristianismo e, conforme foi revelado à revista People, ele e Kim Kardashian tem lido a Bíblia com frequência, sendo o Livro de Salmos um de seus favoritos.

Na língua inglesa, Psalm é o mesmo que Salmo, cujo significado em hebraico é “Canção”.

Dessa maneira, o novo bebê Kardashian-West simboliza, uma nova fase para Kanye, com foco em sua espiritualidade, música e, principalmente, família.

Confira a primeira foto de Psalm: