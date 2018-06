Em vídeo, Meghan Markle pede ajuda para a Rainha para entender protocolo

Mesmo sendo a abertura da Copa do Mundo, a primeira viagem oficial em dupla de Meghan Markle, 36 anos, com a Rainha Elizabeth II está entre os assuntos mais comentados do dia. A Duquesa de Sussex estava linda usando um vestido Givenchy, mesma marca que a vestiu em seu casamento, enquanto a rainha optou por um visual muito parecido com o que usou na ocasião – sobretudo e chapéu verde fluorescente sobre vestido branco com detalhes em roxo.

As duas viajaram de trem foram para o condado de Censhire, a 300 quilômetros de Londres, para uma série de eventos e, pelos cliques, pareciam estar se divertindo juntas. No entanto, um vídeo em especial está chamando a atenção. Nele, Meghan parece estar confusa sobre quem deveria entrar primeiro no carro e encontra a melhor solução para não pagar nenhum mico: pergunta diretamente à rainha como deveria proceder.

“Qual a sue preferência?”, pergunta a duquesa. “Você vai primeiro”, responde a rainha. “Oh, ok”, diz Meghan antes de entrar no veículo. Pelo visto, parece que a esposa de príncipe Harry esta bem à vontade com a monarca, não é mesmo? O vídeo do momento está disponível no site da People.