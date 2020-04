Processo revela troca de mensagens entre Harry e pai de Meghan

O drama parece não ter fim para o Príncipe Harry e Meghan Markle. O casal abriu mão da vida ao lado da realeza britânica e se mudou para os Estados Unidos após meses de desgaste com a imprensa britânica e divergências com membros da família, como com o Príncipe William, irmão de Harry. Ontem, cortaram de vez relações com tabloides do Reino Unido, notícia que foi recebida com críticas pela mídia.

Harry e Meghan estão processando, desde setembro do ano passado, o jornal Mail on Sunday por publicar cartas trocadas entre Meghan e o pai, Thomas. A atriz alega invasão de privacidade. Enquanto o caso rola na justiça, o jornal tem liberado, de tempos em tempos, novas mensagens trocadas entre Meghan e Harry e a família da noiva.

A mais recente é uma troca de mensagens entre Harry e o sogro apenas um dia antes do casamento real, em maio de 2018. Nas mensagens, Harry apela para que Thomas o atenda, após dias sendo ignorado:

– “Tom, Harry de novo! Eu realmente preciso falar com você. Você não tem que se desculpar, nós entendemos as circunstâncias, mas ir à público vai só deixar a situação pior. Se você ama a Meg e quer fazer as coisas certo, por favor me ligue, tem duas outras opções que não envolvem você ter que falar com a mídia, que criou toda essa situação de propósito. Por favor, me ligue para eu te explicar. Meg e eu não estamos bravos, só queremos falar com você. Obrigada.”

Harry ainda enviou:

– “Falar com a mídia vai ricochetear, confia em mim, Tom. Só nós podemos te ajudar, como estamos tentando desde o dia 1.”

Thomas foi acusado pelo jornal Mail on Sunday de forjar com paparazzi fotos suas se arrumando para o casamento. Era esperado que o pai de Meghan caminhasse com ela pelo altar, mas ele não compareceu ao casamento. Posteriormente, Thomas revelou ao site de celebridades TMZ que sofreu um ataque cardíaco na data.

Meghan também tentou contato quando o pai estava no hospital, reforçando que estava preocupada com a saúde do pai e com a segurança dele também.

– “Tentamos todas as medidas possíveis para proteger você, mas não sei mais o que podemos fazer se você não responder. Você precisa de ajuda? Posso mandar o time de segurança de novo?”

Dias depois, mesmo Thomas recusando a oferta por seguranças para protegê-lo da imprensa, Meghan mandou outra mensagem:

– “Harry e eu decidimos hoje mais cedo mandar o mesmo time de seguranças que você dispensou no final de semana para ficar perto de você e ter certeza que você está seguro. Eles estão à sua disposição quando você precisar. Por favor, ligue assim que puder. Tudo isso é preocupante, mas a sua saúde é mais importante.”

As mensagens foram apresentadas à Corte na sexta-feira, pouco antes de Harry e Meghan declararem guerra aos tabloides britânicos. O jornal disse que tem mais mensagens e que pode liberá-las aos poucos. Parece que a guerra entre a família real e a imprensa não vai acabar tão cedo.

