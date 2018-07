Príncipe Harry recorreu à Kate Middleton antes de ficar noivo de Meghan

A relação do Príncipe Harry e da cunhada Kate Middleton é tão próxima que ela foi uma das primeiras a saber do relacionamento com Meghan Markle e a grande conselheira de Harry quando ele decidiu ficar noivo.

Em entrevista à revista “Grazia UK”, do Reino Unido, Katie Nicholl (autora de vários livros sobre a família real e especialista no assinto), contou que Harry promoveu um encontro entre os casais quatro meses após o início de seu relacionamento para que William e Kate conhecessem Meghan. Kate não só aprovou como hoje parece se dar muito bem com a duquesa de Sussex.

No protocolo real, a aprovação deve ser da Rainha Elizabeth. Mas os bastidores sugerem que depois da aceitação da avó, foi mesmo Kate quem deu a “palavra final”.