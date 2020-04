Princesa sueca se voluntaria para trabalhar em hospital durante a pandemia

A Princesa Sofia, 35 anos, casada com Príncipe Carl Philip, 40 anos, herdeiro do trono da Suécia, completou um programa de treinamento para trabalhar no combate à Covid-19 em seu país. Ela se voluntariou para atuar como assistente de saúde no Hospital Sophiahemmet, na capital Estocolmo.

O anúncio foi feito em post no perfil do casal real no Instagram, em que o novo traje da princesa aparece com o seu crachá no hospital, registrado apenas como Sofia. Ao lado dela, há cerca de outros 80 voluntários.

“Eu estou agora alocada em um dos departamentos do hospital e, na companhia de outros colegas recém-treinados, eu apoio os profissionais de saúde em diferentes tarefas”, explica ela. Suas tarefas incluem desinfetar ambientes e equipamentos. “Ter a oportunidade de apoiar nesse momento é extremamente recompensador”, diz a princesa.